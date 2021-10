Frammenti di vetro in tre alimenti, Esselunga ritira prodotti: l’allerta del Ministero della Salute



L’allerta alimentare riguarda diversi prodotti del reparto di gastronomia della nota azienda; per la precisione tacos, burritos e mezzi rigatoni all’amatriciana. Non si può escludere che all’interno delle confezioni siano finite delle schegge di vetro. L’invito per coloro che sono in possesso di questi prodotti è chiaramente quello di non consumarli, ma riconsegnarli quanto prima al supermercato dove si sono acquistati oppure presso qualsiasi filiale Esselunga.

