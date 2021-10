Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, il pegno d’amore sarebbe una casa da 2 milioni di euro



Il settimanale Oggi racconta che Alessandro Rossi avrebbe promesso in regalo a Francesca Cipriani una lussuosa casa dal valore di circa 2 milioni di euro in uno dei quartieri più chic di Milano. La casa sarebbe stata una sorta di pegno d’amore che Rossi avrebbe fatto alla gieffina, reduce da delusioni d’amore importanti, nel tentativo di conquistarla. Altro che piadine romagnole, tortellini e mazzi di fiori, come aveva raccontato la Cipriani a Chi prima di entrare nella casa: “Sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

