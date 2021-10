Francesca Tocca di nuovo insieme a Raimondo Todaro: “Aveva le armi per ferirmi e non le ha usate”



Raimondo Todaro e Francesca Tocca raccontano il loro ritorno di fiamma sulle pagine di Chi. Dopo il loro bacio in studio ad Amici i due ballerini sono tornati al centro del gossip, anche se finora hanno fatto il possibile per mantenere tale la loro vita privata, compresi i dettagli sulla pausa che avevano deciso di prendersi: ” Noi c’eravamo lasciati, io stavo in un’altra casa, solo i miei genitori lo sapevano, neanche i miei amici più stretti ne erano a conoscenza”., racconta Todaro. Francesca Tocca: “Ho sentito che la mia volontà era quella do stare vicino a Raimondo”.

