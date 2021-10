Funivia del Mottarone, inizia la rimozione della cabina: taglio del relitto per prelevare la testa fusa



Iniziano le operazioni per la rimozione della cabina numero 3 della Funivia del Mottarone. Il relitto della cabina sarà tagliato per prelevare la testa fusa, parte fondamentale per capire cosa abbia causato la rottura della fune portante e il conseguente crollo. Restano 14 gli iscritti al registro degli indagati.

