Giallo a Potenza, cade dal balcone al quarto piano mentre è casa col fidanzato: Dora muore a 30 anni



Giallo a Potenza, dove Dora Lagreca, 30enne originaria della provincia Salerno, è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo dopo aver fatto un volo di 12 metri. Si trovava a casa del fidanzato, che al momento non risulta indagato. Indagini in corso per capire cosa sia successo: attesa per i risultati dell’autopsia.

