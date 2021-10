Giarre, spaventoso incendio sull’A18: distrutti bisarca, le 8 auto e il furgone che trasportava



Inferno di fuoco all’alba lungo l’autostrada A18 in direzione di Catania, all’altezza dello svincolo per Giarre. Un incendio ha distrutto una bisarca e i 9 veicoli che trasportava. Le cause dell’incendio che è stato spento da diverse squadre dei vigili del fuoco sono ancora in corso di accertamento.

