Gilles Rocca e Miriam Galanti innamorati: “Ci hanno offerto soldi per dire che non stavamo insieme”



Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme. A dare l’annuncio è proprio l’attore romano su Instagram che scrive un lungo messaggio nel quale spiega cosa è accaduto in questi mesi in cui i due sono stati lontani, infuriandosi con chi gli aveva offerto dei soldi per parlare del suo privato.

