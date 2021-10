Giovanni Ciacci ritratta sul flirt con Christian Selassié: “Era una trovata pubblicitaria”



Giovanni Ciacci si racconta a Chi Magazine rivelando che il flirt con il giovane principe etiope in realtà non fu nient’altro che una trovata pubblicitaria. “Non c’era nulla di vero”, ammette l’opinionista, “non l’ho mai nominato”. Ma qualche anno prima intervistato da La Zanzara raccontava: “L’ho conosciuto e lo sposo a luglio, ci sono già andato a letto, non compro a scatola chiusa: è bello dotato”.

