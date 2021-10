Giulia e Gaia le due gemelle che hanno deciso di cambiare sesso lo stesso giorno



“Siamo nate in corpi maschili ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi” hanno spiegato le due ragazze di 23 anni che per sottoporsi all’operazione si son affidate all’ospedale fiorentino di Careggi dove è stato creato un centro di riferimento per la disforia di genere.

