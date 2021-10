Giulio Regeni, inizia domani il processo: il governo si costituisce parte civile accanto alla famiglia



Inizierà giovedì 14 ottobre il processo per la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel febbraio del 2016. In aula non saranno presenti i 5 militari egiziani accusati del rapimento e dell’omicidio. L’Egitto infatti non ha voluto fornire gli indirizzi degli indagati per impedire all’Italia di notificare loro gli atti del processo.

