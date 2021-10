Green pass obbligatorio in azienda e ufficio, quanti sono i lavoratori italiani non ancora vaccinati



Da domani, venerdì 15 ottobre, il Green pass diventa obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia del settore privato che pubblico. Eppure, secondo gli ultimi dati Gimbe, sono quasi 4 milioni i lavoratori che non sono stati vaccinati, il che rischia di creare il caos tamponi per ottenere la certificazione verde.

