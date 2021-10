Guenda Goria in ospedale durante il Cammino di Santiago: “Totalmente bloccata con la schiena”



Guenda Goria ha iniziato da qualche giorno il cammino di Santiago con il suo fidanzato Mirko Gancitano. I due, però, si sono dovuti fermare a causa di un malore improvviso che ha colpito l’attrice e per il quale non è riuscita più a proseguire nel percorso. “Un dolore fortissimo alla sciatica” ha rivelato su Instagram, per il quale si è dovuta recare in ospedale per farsi somministrare un antidolorifico.

