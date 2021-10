Gwyneth Paltrow: “Quando è nata Apple stavo malissimo, ho rischiato di morire”



Gwyneth Paltrow racconta i momenti che hanno preceduto la nascita di sua figlia Apple in un’intervista durante un podcast su Spotify. L’attrice ricorda gli istanti prima del parto come pieni di confusione e anche di paura: “Ho davvero rischiato la vita”, rivela e poi si sofferma sull’ossessione delle donne che sui social devono mostrare una perfezione che solitamente dopo la gravidanza non esiste.

