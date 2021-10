Harry e Meghan non ci saranno alla festa in onore di Lady Diana: i motivi ufficiali



Ora è ufficiale. Harry e Meghan Markle non prenderanno parte alla festa in onore di Lady Diana, che si terrà il 19 ottobre a Kensington Palace. Ecco i motivi che hanno spinto la coppia di non presenziare a un evento che vedrà intervenire 100 persone che hanno avuto modo di conoscere la principessa del popolo, incluso Elton John.

