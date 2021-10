I contagi Covid stanno risalendo: i numeri che lo dimostrano



Segnali di risalita della curva dei contagi da Coronavirus a livello nazionale, mentre nelle regioni l’incidenza è in aumento più marcato in Piemonte e Friuli Venezia Giulia, più lieve in Campania. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Continua a leggere



Segnali di risalita della curva dei contagi da Coronavirus a livello nazionale, mentre nelle regioni l’incidenza è in aumento più marcato in Piemonte e Friuli Venezia Giulia, più lieve in Campania. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Continua a leggere

Continua a leggere