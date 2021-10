I Me contro Te si sposano, il video della proposta di matrimonio di Luì a Sofì



Per dare il lieto annuncio ai loro numerosissimi fan, hanno pubblicato sul canale Youtube il video della proposta di matrimonio che Luì ha fatto a Sofì: una location da favola sul lago di Como con una serie di frasi cartonate sparse in un giardino principesco. “Mi vuoi sposare?”, che chiede lui in ginocchio come richiede la formula tradizionale. Al “sì” di Sofì, i due si stringono in un romantico abbraccio.

