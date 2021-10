I medici della regina Elisabetta, 95 anni, le hanno vietato di bere alcolici



In occasione delle celebrazioni per il giubileo di platino della regina Elisabetta II, la monarca non potrà bere. A ordinarlo sono stati i medici che seguono la 95enne. Bandito anche il drink serale che Elisabetta sarebbe solita concedersi. Secondo voci non ufficiali, si tratterebbe di un Martini Dry.

