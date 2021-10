I pensionati con un milione e mezzo di euro in casa, i carabinieri: “Ci abbiamo messo 5 ore per contarli”



Sono rimasti in silenzio mentre i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro portavano via l’ingentissima somma di denaro, quasi tutta in banconote da piccolo taglio, dalla loro abitazione. I due pensionati sono stati poi denunciati per riciclaggio. Il Capitano Andrea Barbieri ha spiegato a Fanpage alcuni dettagli della perquisizione avvenuta nei giorni scorsi nell’appartamento della coppia nel comune calabrese.

