I tre ballerini morti in Arabia Saudita, il ricordo social degli amici: “Danzate anche sulle nuvole”



Sono ancora tutte da accertare le cause dell’incidente che ha portato alla morte dei tre ballerini italiani Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposito. I danzatori si trovavano in Arabia Saudita con la compagnia per la quale lavoravano per l’inaugurazione di un teatro. Avevano deciso di usare il giorno libero per scoprire il deserto. I due veicoli sui quali viaggiavano sono finiti in una scarpata.

