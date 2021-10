Il ministero dell’Istruzione conferma che non ci saranno i voti a docenti e presidi con test Invalsi



Il Ministero dell’Istruzione con una nota ha precisato che non ci saranno voti e pagelle per docenti e dirigenti scolastici: verranno messi in campo gli ispettori, ma ci sarà una “valutazione del sistema scolastico nel suo complesso per garantire una sempre maggiore qualità dell’offerta formativa proposta a studentesse e studenti”.

