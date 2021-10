Il mistero di Giovina Mariano, scomparsa 4 anni fa. I cugini: “Aveva dei progetti: perché sparire?”



Sono più di quattro anni che non si hanno notizie di Gioia, così come tutti chiamavano Giovina Mariano, la donna di 61 anni scomparsa da Moscufo, in provincia di Pescara. A denunciare quello che lui stesso ha definito un allontanamento volontario è stato il fratello, solo 40 giorni dopo aver visto per l’ultima volta Gioia. I cugini della donna si sono rivolti all’associazione Penelope per capire cosa sia accaduto alla donna che stava progettando di andare a vivere a Pescara. Ad occuparsi della sua scomparsa ora c’è ora anche il programma tv “Chi l’ha visto?”

