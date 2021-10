Il prossimo potrebbe essere un Natale senza regali: la previsione di Amazon e Apple



La prossima stagione natalizia potrebbe essere complicata dal punto di vista dei rifornimenti per i negozi e per gli acquisti online. Le previsioni dei ricavi per Amazon e Apple, per esempio, non sono affatto ottimiste. La prima azienda, infatti, dovrà fare i conti con difficoltà nelle spedizioni e reperimento delle materie prime mentre Apple fa fronte a una difficoltà di produzione importante.

Continua a leggere



La prossima stagione natalizia potrebbe essere complicata dal punto di vista dei rifornimenti per i negozi e per gli acquisti online. Le previsioni dei ricavi per Amazon e Apple, per esempio, non sono affatto ottimiste. La prima azienda, infatti, dovrà fare i conti con difficoltà nelle spedizioni e reperimento delle materie prime mentre Apple fa fronte a una difficoltà di produzione importante.

Continua a leggere

Continua a leggere