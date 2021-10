Il virologo Burioni spiega perché non abbiamo ancora una cura contro il Covid



Roberto Burioni ha spiegato a Che tempo che fa? perché è così difficile avere dei farmaci contro il Covid: “Per comprenderlo bisogna capire come funziona una cura contro una malattia infettiva. Perché la cura funzioni bisogna disporre di qualcosa che concettualmente un veleno selettivo, che uccide questo agente ma non fa del male al paziente, altrimenti non è utilizzabile. Il vaccino rimane sempre un elemento fondamentale per sconfiggere la pandemia”.

