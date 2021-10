Imbocca tratto chiuso e rimane sommerso dall’acqua a Siracusa, automobilista si salva nuotando



L’uomo ha riferito di non essersi accorto delle transenne che indicavano la chiusura prima del sottopasso allagato a Siracusa sia per via della scarsa illuminazione della zona sia perché poco visibili in quanto sarebbero state spostate e messe a bordo carreggiata. Intanto Siracusa fa una prima conta dei danni del maltempo che sono ingentissimi.

