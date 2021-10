In Calabria sequestrati 235 ghiri congelati: è il cibo preferito dei boss di ‘Ndrangheta, 3 arresti



A Delianuova (Reggio Calabria) 3 persone sono state arrestate e 235 ghiri, specie protetta, congelati e pronti al consumo sono stati sequestrati. Per i boss di ‘Ndrangheta i piccoli roditori sono una prelibatezza e viene offerto in segno di rispetto nei banchetti dei clan. A loro si è arrivati nell’ambito di un’altra indagine che ha portato alla scoperta di 730 piante di marijuana in un terreno comunale.

Continua a leggere



A Delianuova (Reggio Calabria) 3 persone sono state arrestate e 235 ghiri, specie protetta, congelati e pronti al consumo sono stati sequestrati. Per i boss di ‘Ndrangheta i piccoli roditori sono una prelibatezza e viene offerto in segno di rispetto nei banchetti dei clan. A loro si è arrivati nell’ambito di un’altra indagine che ha portato alla scoperta di 730 piante di marijuana in un terreno comunale.

Continua a leggere

Continua a leggere