In Italia una nuova specie di zanzara, Crisanti: “Potrebbe essere in grado di trasmettere virus”



Arrivata in Italia la zanzara Aedes koreicus, meglio nota come “coreana”, una specie che non teme il freddo ed è capace di riprodursi molto frequentemente. Secondo il professor Crisanti “è sicuramente una cosa preoccupante, anche perché è una zanzara del gruppo Aedes, ovvero è potenzialmente in grado di trasmettere virus”.

