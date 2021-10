In quali Paesi è diffusa la variante Delta AY.4.2 del coronavirus



La sottovariante Delta AY.4.2 del coronavirus ha già ampiamente attraversato la Manica ed è stata individuata in diversi Paesi, in Europa principalmente ma anche fuori, compresa l’Italia. Nel Regno Unito il 6 percento dei casi di variante Delta già appartengono questa sottovariante che in Italia è stata segnalata già ad agosto.

