Incendio in ditta orafa ad Arezzo, nube nera e dipendenti intossicati: “Chiudete le finestre”



Vasto incendio nel primo pomeriggio in un’azienda ad Arezzo, la Galvanica Formelli. La colonna di fumo nero che si è alzata in cielo è stata avvistata a distanza di diversi chilometri. Quattro dipendenti intossicati. Il Comune chiede a chi abita in zona di chiudere la finestre e limitare le attività all’aperto.

