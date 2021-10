Inchiesta Greenpeace rivela le pressioni esercitate da alcuni paesi per alterare il Rapporto sul clima



Un’azione di lobbying da parte di alcuni tra i principali Paesi produttori di carbone, petrolio, carne e mangimi animali per alterare il prossimo rapporto dell’IPCC, l’International Panel on Climate Change, quello sui cambiamenti climatici che orienterà le nazioni riunite che si riuniranno a Glasgow per Cop26, il summit in cui decidere i provvedimenti chiave della lotta al surriscaldamento globale. È quanto emerso da un’inchiesta di Unearthed, il team di giornalismo investigativo creato da Greenpeace UK.

