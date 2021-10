Incidenti mortali sul lavoro: ancora 2 vittime di 47 e 37 anni a Pisa e Chieti



Questa mattina un operaio di 47 anni è morto mentre era al lavoro in una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona. Sempre in mattinata, un operaio di 37 anni è morto alle porte di Lanciano, in provincia di Chieti.

Continua a leggere



Questa mattina un operaio di 47 anni è morto mentre era al lavoro in una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona. Sempre in mattinata, un operaio di 37 anni è morto alle porte di Lanciano, in provincia di Chieti.

Continua a leggere

Continua a leggere