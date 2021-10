Iss, Rt Italia sale a 0,96, aumenta anche l’incidenza: salgono da 4 a 18 regioni a rischio moderato



La Cabina di regia per l’emergenza Covid-19 ha diffuso il report settimanale sull’andamento dell’epidemia in Italia. L’incidenza settimanale è in risalita: 46 per 100.000 abitanti. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 0,96 (range 0,83 – 1,16), appena al di sotto della soglia epidemica e in deciso aumento rispetto alla settimana precedente.

