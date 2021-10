Ita acquista il marchio Alitalia: continuerà a volare per 90 milioni di euro



Con 2.800 lavoratori su 10.500 lasciati a terra, la nuova società Ita debutta con la flotta che aveva volato per Alitalia. Nonostante non vi sia continuità tra le due società, la nuova azienda ha acquistato per 90 milioni di euro il marchio dell’ex compagnia di bandiera. Restano ancora tanti nodi da sciogliere però sul passaggio da Alitalia.

