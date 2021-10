Joele Milan si fa un tatuaggio dedicato a Uomini e Donne: “Incidente di percorso”



Joele Milan, l’ex tronista allontanato da Uomini e Donne dopo il presunto accordo con Ilaria Melis, ha deciso di rendere indimenticabile la sua esperienza nel dating show. Su Instagram ha pubblicato un video in cui mostra un tatuaggio appena finito, che raffigura un trono disastrato, magari saltato in aria, un modo goliardico per ricordare quanto è accaduto.

