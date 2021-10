La polizia sgombera il presidio dei portuali di Trieste con gli idranti



Le forze dell’ordine sono intervenute al varco quattro del Molo 7 del Porto di Trieste per sgomberare il presidio dei lavoratori No Green Pass con gli idranti. Una decisione presa dalla Procura di Trieste e già anticipata in vie non ufficiali nella giornata di ieri. I manifestanti inveiscono contro le forze dell’ordine.

