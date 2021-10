La Principessa del Giappone Mako sposa un uomo comune e perde i titoli Reali



La principessa del Giappone Mako ha sposato un cittadino comune, Kei Komuro, perdendo ufficialmente il suo status di Reale del Paese. La coppia si è sposata alle 10 del mattino rinunciando alle nozze in pompa magna, come di norma per i matrimoni reali e nei prossimi giorni si trasferirà a New York.

