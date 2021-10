La prof della studentessa No Green pass: “Mai vista prima, stop a lezione per la sicurezza di tutti”



Parla Luisa Lugli, la docente che ha interrotto la lezione all’università di Bologna dove si era presentata Silvia, studentessa sprovvista di Green pass che si era rifiutata di lasciare l’aula e in un video aveva denunciato gli insulti da parte dei compagni: “Ho riavuto lezione il giorno dopo, e anche oggi, e la ragazza non si è più presentata. Che io abbia visto non c’è stata nessuna aggressione, soltanto uno scambio di opinioni contrastanti”.

Continua a leggere



Parla Luisa Lugli, la docente che ha interrotto la lezione all’università di Bologna dove si era presentata Silvia, studentessa sprovvista di Green pass che si era rifiutata di lasciare l’aula e in un video aveva denunciato gli insulti da parte dei compagni: “Ho riavuto lezione il giorno dopo, e anche oggi, e la ragazza non si è più presentata. Che io abbia visto non c’è stata nessuna aggressione, soltanto uno scambio di opinioni contrastanti”.

Continua a leggere

Continua a leggere