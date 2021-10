La regina Elisabetta ricoverata in ospedale durante la notte, come sta la sovrana



Come riporta il The Sun citando fonti interne a Buckingham Palace, il ricovero era stato consigliato dai medici alla sovrana, 95 anni, per motivi precauzionali. Dopo una serie di controlli, la regina Elisabetta è tornata a Palazzo nel pomeriggio di giovedì, dove ha ripreso ad occuparsi si “leggeri” incarichi istituzionali. Nonostante di recente le sia stato consigliato di prendersi un po’ di riposo e alleggerire i ritmi, le fonti fanno sapere come la sovrana come sempre “resta in buono spirito”.

