La Regina Elisabetta rifiuta un premio per la vecchiaia: “È vecchio chi si sente tale”



Premiata come “Anziana dell’Anno” dal giornale specializzato The Oldie, la Regina ha incaricato il Segretario Personale di rifiutare e replicare: “Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quando si sente tale e non crede di poter accettare”. Il giornale: “Lunga vita alla Regina ma torneremo a bussare alla sua porta”.

Continua a leggere



Premiata come “Anziana dell’Anno” dal giornale specializzato The Oldie, la Regina ha incaricato il Segretario Personale di rifiutare e replicare: “Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quando si sente tale e non crede di poter accettare”. Il giornale: “Lunga vita alla Regina ma torneremo a bussare alla sua porta”.

Continua a leggere

Continua a leggere