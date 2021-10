La Regina Elisabetta si mostra in pubblico con il bastone, sudditi in allarme



La sovrana, 95 anni, si è mostrata in pubblico camminando grazie all’ausilio di un bastone. Una scena che non si vedeva da 17 anni, quando accadde la stessa cosa dopo un’operazione al ginocchio, ma che oggi non può non tenere in allarme i suoi sudditi. Dallo staff nessun dettaglio, il che significa che non c’è da preoccuparsi per le sue condizioni di salute.

Continua a leggere



La sovrana, 95 anni, si è mostrata in pubblico camminando grazie all’ausilio di un bastone. Una scena che non si vedeva da 17 anni, quando accadde la stessa cosa dopo un’operazione al ginocchio, ma che oggi non può non tenere in allarme i suoi sudditi. Dallo staff nessun dettaglio, il che significa che non c’è da preoccuparsi per le sue condizioni di salute.

Continua a leggere

Continua a leggere