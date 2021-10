La scomparsa di Denise Pipitone e le nuove intercettazioni di Anna Corona: cosa succede adesso



Il primo settembre 2004 spariva Denise Pipitone. E proprio quando la Procura di Marsala ha presentato richiesta di archiviazione, spuntano nuove intercettazioni: “Anche io alle volte penso… Luigi ce l’ha portata”, “Basta, basta e quando ti dico non lo nominare… innominabile lui deve essere… lo devono lasciare in pace a lui…il vecchio non esiste…non deve esistere”.

