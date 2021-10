La storia commovente della cagnolina Birba morta poco dopo il suo padrone: “Non ha retto al dolore”



Una cagnolina di razza beagle, ad Asti, è morta di dolore poche settimane dopo che Giovanni Cerruti, il suo padrone, è venuto a mancare. Birba era in perfetta salute e Massimo, il figlio di Giovanni, ha confermato che l’ha vista spegnersi lentamente non appena ha capito che il suo padrone non sarebbe più tornato.

