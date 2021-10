Lara Zorzetto svela il sesso del secondo figlio che aspetta con Mattia Monici



Fiocco rosa in casa Zorzetto-Monaci. L’ex protagonista di Temptation Island ha svelato il sesso del secondò bebè che aspetta con il compagno Mattia Monaci: sarà una femmina. I due diventeranno genitori per la seconda volta e daranno al piccolo Leo una sorellina. L’annuncio è arrivato con un post via Instagram: “20 grammi di puro amore. Fiocco Rosa”

