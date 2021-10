Lecce. Rissa durante il matrimonio, testimone avrebbe molestato la sposa: è accusato di stupro



I fatti risalgono allo scorso maggio: durante un matrimonio in provincia di Lecce una decina di invitati erano stati coinvolti in una rissa. Ora è arrivata la svolta: il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha chiesto per il testimone – 26 anni, originario di un paese della Grecìa salentina – il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale.

Continua a leggere



I fatti risalgono allo scorso maggio: durante un matrimonio in provincia di Lecce una decina di invitati erano stati coinvolti in una rissa. Ora è arrivata la svolta: il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha chiesto per il testimone – 26 anni, originario di un paese della Grecìa salentina – il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale.

Continua a leggere

Continua a leggere