Lele Spedicato dei Negramaro papà bis, Clio Evans è incinta: “Da aprile saremo in quattro”



Lele Spedicato e Clio Evans si preparano a diventare genitori per la seconda volta. Il chitarrista dei Negramaro e l’attrice hanno dato il lieto annuncio in queste ore. Il bebè, di cui ancora non è stato rivelato il sesso, nascerà ad aprile. Clio Evans ha commentato: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 anni così. Grazie amore mio”.

Continua a leggere



Lele Spedicato e Clio Evans si preparano a diventare genitori per la seconda volta. Il chitarrista dei Negramaro e l’attrice hanno dato il lieto annuncio in queste ore. Il bebè, di cui ancora non è stato rivelato il sesso, nascerà ad aprile. Clio Evans ha commentato: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 anni così. Grazie amore mio”.

Continua a leggere

Continua a leggere