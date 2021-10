L’incontro casuale in un kebab e la rapina: giallo del madonnaro morto a Lecce, giovane confessa



Il presunto aggressore aveva incontrato casualmente la vittima in un kebab ed era stato attirato da una mazzetta di soldi che Leonardo Vitale maneggiava. Così lo avrebbe seguito per poi tentare di rapinarlo in una zona buia a Lecce. L’artista di strada sarebbe caduto a terra, dove è stato ritrovato gravemente ferito.

