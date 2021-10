Lo sciopero dei portuali di Trieste è stato indetto da sindacato no vax e da ex candidato CasaPound



Lo sciopero dei portuali di Trieste è stato indetto dalla Fisi, piccola organizzazione sindacale con sede centrale a Eboli di cui fa parte – come segretario dei Medici – il dottor Pasquale Bacco, un personaggio noto tra i complottisti: convinto no vax, in piena pandemia accusava i dottori degli ospedali di aver ucciso i pazienti con l’ossigeno. Nel suo passato anche candidature con la Fiamma Tricolore e CasaPound.

Continua a leggere



Lo sciopero dei portuali di Trieste è stato indetto dalla Fisi, piccola organizzazione sindacale con sede centrale a Eboli di cui fa parte – come segretario dei Medici – il dottor Pasquale Bacco, un personaggio noto tra i complottisti: convinto no vax, in piena pandemia accusava i dottori degli ospedali di aver ucciso i pazienti con l’ossigeno. Nel suo passato anche candidature con la Fiamma Tricolore e CasaPound.

Continua a leggere

Continua a leggere