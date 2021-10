Londra, Marco e la sua lettera d’addio all’Italia: “Ciao Sardegna mia, vorrei restare ma non posso”



Marco Muroni è un italiano emigrato a Londra come tantissimi suoi coetanei. A 33 anni ha deciso che il suo futuro non può essere in Italia e sul gruppo Facebook dedicato agli immigrati italiani nel Regno Unito ha scritto una lettera d’amore al suo Paese. “Mi mancherai molto… sappi che ti amo da morire”.

Continua a leggere



Marco Muroni è un italiano emigrato a Londra come tantissimi suoi coetanei. A 33 anni ha deciso che il suo futuro non può essere in Italia e sul gruppo Facebook dedicato agli immigrati italiani nel Regno Unito ha scritto una lettera d’amore al suo Paese. “Mi mancherai molto… sappi che ti amo da morire”.

Continua a leggere

Continua a leggere