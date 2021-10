L’oroscopo di oggi 11 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Sagittario e Bilancia hanno grande senso civico



L’ oroscopo di oggi, lunedì 11 ottobre 2021, sembra volerci insegnare quelli che sono i valori dell’etica, della condivisione, dell’impegno civico e della socializzazione come assolutamente fondamentali per la nostra vita di singoli e pubblica. Tra la Bilancia che ospita Sole, Marte e Mercurio e il Sagittario che ospita Luna e Venere sembra proprio che la società in tutte le sue forme sia esaltata. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

