L’oroscopo di oggi 14 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Acquario e Bilancia si buttano nelle novità



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 14 ottobre 2021, sembra che tutti i pianeti si mettano d’accordo per dare, soprattutto ai segni d’aria, grandi energie e ottimismo. Mentre la Luna si trova nell’audace segno dell’Acquario è il Sole ad essere in trigono, ovvero in pienissima sintonia, con Giove, il pianeta della felicità. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

