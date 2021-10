Lucrezia Di Prima uccisa dal fratello: “Alla base del delitto un prestito non concesso”



Lucrezia Di Prima potrebbe essere stata uccisa dal fratello 22enne per un prestito non concesso. Questa è l’ipotesi delle forze dell’ordine dopo il ritrovamento del corpo. La dinamica dei fatti, però, è ancora ben lontana dall’essere chiarita: secondo quanto detto dalle autorità a Fanpage.it, il fratello della vittima viveva da tempo da hikikomori, ossia come un giovane che rifiuta il mondo esterno per chiudersi tra le mura della propria camera.

Continua a leggere



Lucrezia Di Prima potrebbe essere stata uccisa dal fratello 22enne per un prestito non concesso. Questa è l’ipotesi delle forze dell’ordine dopo il ritrovamento del corpo. La dinamica dei fatti, però, è ancora ben lontana dall’essere chiarita: secondo quanto detto dalle autorità a Fanpage.it, il fratello della vittima viveva da tempo da hikikomori, ossia come un giovane che rifiuta il mondo esterno per chiudersi tra le mura della propria camera.

Continua a leggere

Continua a leggere